نجم الاوبرا دومينغو بعد اتهامه بالتحرش يؤيد انتقاد الماضي

2021/06/22 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬اتهامات‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬التي‭ ‬نفاها‭ ‬باستمرار،‭ ‬رأى‭ ‬نجم‭ ‬الأوبرا‭ ‬بلاسيدو‭ ‬دومينغو‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬المرء‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ “‬إعادة‭ ‬كتابة‭” ‬ماضيه،‭ ‬لكن‭ ‬عليه‭ “‬انتقاده‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬بقسوة‭”.‬ وحضر‭ ‬دومينغو‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬كثر‭ ‬يعتبرونه‭ “‬ملك‭ ‬الأوبرا‭” ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ […]

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