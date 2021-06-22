2021/06/22 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طاريء عزيز – مجيد السامرائي سوف اتلقى منك اعتذرا مصاغا بطريقة خاصة انت تجيدها افضل مني ..(ارجو ان يكون التصوير مطلع الاسبوع القادم لظرف طاريء ..عزيز علي بحاجة للوقوف الى جانبه) ! وعلي أن ارضى صاغرا واتجه لضيف بديل ، ربما لايكون بمثل جاهزيتك لكنه متلهف لعرض كشوفه في ذات التخصص! دار بي غيره […]

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