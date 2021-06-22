دار بابل للثقافات تقيم إحتفالية بنات لميعة وتحتفي بصباح زيارة

2021/06/22 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د ار بابل للثقافات تقيم إحتفالية بنات لميعة وتحتفي بصباح زيارة مطربون يتغنّون بألحان عرّاب برنامج أصوات شابة بغداد – ياسين ياس استضافت دار بابل للثقافات والفنون والاعلام وضمن موسمها الثقافي الحالي احتفالية مميزة لتكريم الملحن صباح زيارة الذي واصل العطاء لترسيخ الاغنية الجنوبية العراقية والريفية بشكل عام ، وقد اسهم في الاحتفالية المطربون […]

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