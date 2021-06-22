واشنطن تغلق مواقع إخبارية تابعة لإيران والحوثيين

2021/06/22 | 21:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت الولايات المتحدة، الثلاثاء،

الوصول إلى مواقع إلكترونية تابعة

للعديد من وسائل الإعلام الايرانية

التي بثت رسالة ذكرت فيها أنها «أغلقت

من جانب الحكومة» الأميركية.

ونشرت مواقع قناة «العالم» الايراني

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