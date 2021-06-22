سقوط طباخ في قدر ضخم... ووفاته!

2021/06/22 | 21:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي طباخ حتفه بعد انزلاق قدميه وسقوطه

في قدر ضخم مملوء بالحساء، حيث تم نقله

لأحد مستشفيات مدينة دهوك لتلقي العلاج

من الحروق البليغة.





الحادثة وقعت في أحد المطابخ التابعة

لقاعة هيزل للأفراح والمناسب

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