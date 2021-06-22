2021/06/22 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناظم_الماوي ( ملاحظة : تتوفّر الكتب الثلاثة للتنزيل بصيغة بى دى أف من مكتبة الحوار المتمدّن )حفريّات في الخطّ الإيديولوجي والسياسي التحريفي و الإصلاحي للوطنيّين الديمقراطيّين - الوطد - و تفرّعاتهم ( الكتاب الثاني )في نقد كتاب محمّد الكحلاوي ، " مئوية ثورة أكتوبر الإشتراكية 1917-2017 " إنطلاقا من الشيوعية الجديدةو علاوة عن المقدّمة ، يبحث هذا الكتاب الثاني في المسائل التالي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتويات الكتاب الثاني من الثلاثية الجديدة : في نقد كتاب محمّد الكحلاوي ، - مئوية ثورة أكتوبر الإشتراكية 1917-2017 - إنطلاقا من الشيوعية الجديدة - ناظم الماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتويات الكتاب الثاني من الثلاثية الجديدة : في نقد كتاب محمّد الكحلاوي ، - مئوية ثورة أكتوبر الإشتراكية 1917-2017 - إنطلاقا من الشيوعية الجديدة - ناظم الماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).