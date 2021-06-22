قلعة بيتا: فهم الجنون في السياق الاستعماري - بلال عوض سلامة

2021/06/22 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_عوض_سلامة لقد بات الفلسطيني متيقناً بأن سبب الهزيمة هو عدم الفعل والرضوخ لسياسات وممارسات الاستعمار الاحلالي الصهيوني وميليشيات المستوطنين، فتأكيد الوجود له في المشهد والدفاع عن الأمكنة التي أُعلن فيها المحتجون كجزء من تصورهم لذواتهم، للتأكيد أن الانسحاب إلى الأماكن الخاصة"البيوت" -والتي لم تعد حتى آمنة كحي الشيخ جراح-، إنما هي هزيمة، وهنا يدرك الفلسطيني أن جميع الأمكنة العامة هي خاصة للكل الفلسطيني، "جبل ص ......





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