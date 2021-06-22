2021/06/22 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناظم_الماوي محتويات الكتاب الأوّل من الثلاثيّة الجديدة : " في مهازل وثيقة " هل يمكن أن نعتبر ماو تسى تونغ ماركسيّا – لينينيّا ؟ " للوطنيّين الديمقراطيّين – الوطد – "( ملاحظة : تتوفّر الكتب الثلاثة للتنزيل بصيغة بى دى أف من مكتبة الحوار المتمدّن )حفريّات في الخطّ الإيديولوجي والسياسي التحريفي و الإصلاحيللوطنيّين الديمقراطيّين - الوطد - و تفرّعاتهم ( الكتاب الأوّل ) في مهازل وثي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتويات الكتاب الأوّل من الثلاثيّة الجديدة : - في مهازل وثيقة - هل يمكن أن نعتبر ماو تسى تونغ ماركسيّا – لينينيّا ؟ - للوطنيّين الديمقراطيّين – الوطد – - - ناظم الماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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