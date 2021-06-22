الإعلام الأمني تعلن اعتقال 33 مطلوباً وتدمير وكرين في كركوك

2021/06/22 | 22:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن اعتقال 33 مطلوباً وتدمير وكرين في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إن "قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك تلقي القبض على (٥) مطلوبين وفق المادة ١/٤ ارهاب وعلى (٢٨) مطلوبا وفق مواد قانونية اخرى".

وأضافت أنه "تم تدمير وكرين وضبط مجموعة من الاعتدة المختلفة ضمن قاطع المسؤولية".

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