2021/06/22 | 22:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت القوات الامنية القبض على ٥ ارهابيين و٢٨ مطلوبا للقضاء في كركوك .وذكر بيان لخلية الاعلام الامني :" ان قوات قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك القت القبض على(٥) مطلوبين وفق المادة ١/٤ ارهاب وعلى (٢٨) مطلوبا وفق مواد قانونية اخرى ، ودمرت وكرين لداعش وضبطت كمية من الاعتدة المختلفة " ./انتهى9

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