2021/06/22 | 22:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط ادوية بشرية معدة للتهريب في منفذ طريبيل الحدودي.وذكر بيان للهيئة انه :" بالتعاون والتنسيق مع الجانب الاردني، تمكنت مفارز منفذ طريبيل الحدودي من ضبط أدوية بشرية بكمية (524) كارتونا بحوزة مسافرين عراقيين قادمين من الاردن ، مخبأة بطريقة احترافية داخل كارتون (نستلة ) بغية تهريبها، وتمت احالتهما الى مركز شرطة طريبيل لغرض عرضهما أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما"./انتهى9

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