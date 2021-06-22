الإعلام الأمني تعلن القبض على 33 مطلوباً في كركوك

2021/06/22 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، القبض على 33 مطلوب بقضايا متفرقة وتمدير وكرين لداعش في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك القت القبض على(٥) مطلوبين وفق المادة ١/٤ ارهاب وعلى (٢٨) مطلوبا وفق مواد قانونية اخرى".

واضافت الخلية ان "القوة تمكنت من تدمير وكرين لداعش وضبطت مجموعة من الاعتدة المختلفة ضمن قاطع المسؤولية".

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