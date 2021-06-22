2021/06/22 | 22:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصطفى الفقي لـ الزمان :دول إقليمية بينها إسرائيل تحاول الإضرار بالأمن المصري القاهرة- مصطفى عمارة مع اقتراب الملء الثاني لسد النهضة في شهر يوليو القادم شهدت الساعات الأخيرة تصاعد حدة التوتر بين مصر وأثيوبيا بشكل خطير بما يهدد بانفجار الموقف في أي لحظة،لاسيما بعد شبه انسداد افق التفاهم السياسي.
و طلبت مصر من رعاياها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبول الحرب تدق بين مصر وأثيوبيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و طلبت مصر من رعاياها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبول الحرب تدق بين مصر وأثيوبيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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