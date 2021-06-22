طبول‭ ‬الحرب‭ ‬تدق‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وأثيوبيا‭ ‬

2021/06/22 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى‭ ‬الفقي‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ :‬دول‭ ‬إقليمية‭ ‬بينها‭ ‬إسرائيل‭ ‬تحاول‭ ‬الإضرار‭ ‬بالأمن‭ ‬المصري‭ ‬ القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الملء‭ ‬الثاني‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬القادم‭ ‬شهدت‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تصاعد‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وأثيوبيا‭ ‬بشكل‭ ‬خطير‭ ‬بما‭ ‬يهدد‭ ‬بانفجار‭ ‬الموقف‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة،لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬شبه‭ ‬انسداد‭ ‬افق‭ ‬التفاهم‭ ‬السياسي‭.‬و‭ ‬طلبت‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬رعاياها‭ […]

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