هل لنا حياة جديدة خارج السياسة؟

2021/06/22 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام في عالم التسويق والتجارة اليوم، يلمس الافراد عناية خاصة من الشركات لضمان استمرارية جذبهم والتعامل معهم بيعاً وشراءً.هناك أساليب وسياقات كثيرة تصنع أُسَراً من العلائق بين الشركات والزبائن.هذه التقاليد الجديدة عززها البيع الالكتروني في معظم دول العالم، في حين لا تزال التجارة الالكترونية في الدول العربية في مستوياتها الدنيا أو […]

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