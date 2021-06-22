علاوي‭:‬اغتيال‭ ‬سليماني‭ ‬كان‭ ‬خطأ‭ ‬الأمريكان‭ ‬الكبير‭ ‬

2021/06/22 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبراء‭ ‬يرسمون‭ ‬مستقبل‭ ‬الحشد‭ ‬والعلاقة‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬وموقع‭ ‬الصدر بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قال‭ ‬رئيس‭ ‬إئتلاف‭ ‬الوطنية،‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الاسبق‭ ‬اياد‭ ‬علاوي،‭ ‬انه‭ ‬تحدث‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الاميركي‭ ‬عن‭ ‬الخطأ‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬القائد‭ ‬السابق‭ ‬لفيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الايراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬الاراضي‭ ‬العراقية‭ ‬وهو‭ ‬كان‭ ‬قادماً‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‮»‬‭. […]

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