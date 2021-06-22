2021/06/22 | 22:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خبراء يرسمون مستقبل الحشد والعلاقة مع ايران وموقع الصدر بغداد – عبدالحسين غزال قال رئيس إئتلاف الوطنية، ورئيس الحكومة العراقية الاسبق اياد علاوي، انه تحدث مع الجانب الاميركي عن الخطأ الكبير في استهداف القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في داخل الاراضي العراقية وهو كان قادماً بدعوة من الحكومة العراقية». […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي:اغتيال سليماني كان خطأ الأمريكان الكبير ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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