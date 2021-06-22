اعتقال 33 مطلوباً بينهم ارهابيين وتدمير وكرين في كركوك

2021/06/22 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 33 مطلوباً وتدمير وكرين في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن “قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك تلقي القبض على (٥) مطلوبين وفق المادة ١/٤ ارهاب وعلى (٢٨) مطلوبا وفق مواد قانونية اخرى”.

وأضافت أنه “تم تدمير وكرين وضبط مجموعة من الاعتدة المختلفة ضمن قاطع المسؤولية”.

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