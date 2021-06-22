ضبط أدوية بشرية داخل كارتون (نستلة توتو) في منفذ طريبيل

2021/06/22 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط أدوية بشرية مخبأة بطريقة احترافية لغرض تهريبها في منفذ طريبيل الحدودي

وقالت الهيأة في بيان صحفي، انه “بالتعاون والتنسيق مع الجانب الأردني، منفذ طريبيل الحدودي يعلن عن ضبط أدوية بشرية (524) كارتون بحوزة مسافران عراقيان قادمان من الاردن إلى العراق مخبأة بطريقة احترافية داخل كارتون (نستلة توتو) بغية تهريبها”.

واضافت انه تم “تسليمهم من قبل الجانب الأردني الى العراقي، واحالتهما الى مركز شرطة طريبيل لغرض عرضهما أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.

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