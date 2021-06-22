البيت الأبيض: نقترب من تحقيق هدف تطعيم 70 بالمئة من البالغين الأميركيين

2021/06/22 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق هدف تطعيم 70 بالمئة من البالغين بجرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا بحلول 4 يوليو.

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