2021/06/22 | 22:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مسؤول تركماني في كركوك يوم الثلاثاء، بعوة قوات بيشمركة كوردستان الى كركوك وأطرافها بهدف دحر الارهاب واستتباب الوضع الامني.

وقال سنان قصاب نائب مسؤول ملف التركمان في الاتحاد الوطني الكوردستاني لـ PUKmedia: ان غياب قوات بيشمركة كوردستان في كركوك وأطرافها سبب لسكان المحافظة، العديد من المشاكل وانعكس بشكل كبير على الوضع الأمني في عموم المنطقة، مؤكدا ان الحل الوحيد للقضاء على تلك المشاكل هو عودة البيشمركة الى كركوك وباسرع وقت ممكن .

وأضاف: كركوك الآن تعاني من عدة مشاكل أدارية،وايضا من نقص في الخدمات وتوفر الكهرباء، وهي بحالة مريرة، خلقت جوا من التوتر وعدم الاطمئنان لدى المواطنين.

PUKmedia / عمر اواره

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركمان كركوك يطالبون بعودة البيشمركة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركمان كركوك يطالبون بعودة البيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).