2021/06/22 | 22:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 33 مطلوبا في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك تلقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 33 مطلوبا في كركوك المركز الخبري الوطني.

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