2021/06/22 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة “أسترازينيكا”، اليوم الثلاثاء، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال في الوقاية من طفرتي “دلتا” و”كابا” المتحورتين من الفيروس، اللتين ظهرتا للمرة الأولى في الهند.وأشارت الشركة في بيان لها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أسترازينيكا” تؤكد فعالية لقاحها ضد طفرتي الهند المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أسترازينيكا” تؤكد فعالية لقاحها ضد طفرتي الهند) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أسترازينيكا” تؤكد فعالية لقاحها ضد طفرتي الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).