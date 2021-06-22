2021/06/22 | 22:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، القبض على 33 مطلوب بقضايا متفرقة وتدمير وكرين لداعش في كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك القت القبض على(٥) مطلوبين وفق المادة ١/٤ ارهاب وعلى (٢٨) مطلوبا وفق مواد قانونية اخرى”.واضافت الخلية ان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 33 مطلوب بقضايا متفرقة وتدمير وكرين لداعش في كركوك first appeared on النور نيوز.

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