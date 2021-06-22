العثور على دراجة هوائية تحمل قنابل يدوية ومخدرات في الحلة

2021/06/22 | 22:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/عثرت القوات الامنية على دراجة هوائية تحمل قنابل يدوية ومواد مخدرة وسط الحلة مركز محافظة بابل .وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني" ان دورية للشرطة عثرت مساء اليوم الثلاثاء ، على دراجة هوائية تحمل عددا من القنابل اليدوية واسلحة بيضاء ومخدرات ، مركونة تحت جسر قيد الانشاء في منطقة الشاوي وسط الحلة"./ انتهى

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