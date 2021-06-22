مكافحة الإرهاب: داعش يحاول إنشاء حواضن بأسلوب الترهيب وليس الترغيب

2021/06/22 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

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المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان في تصريح متلفز

- طبيعة عمل جهاز مكافحة الارهاب أمني استخباري

- التنسيق الاستخباري مستمر مع التحالف الدولي ضد داعش

- جهاز مكافحة الارهاب كان له دور كبير في عمليات التحرير ميدانيا

- داعش انتقل من مرحلة المواجهة المباشرة إلى حرب العصابات وبمفارز صغيرة

- جهاز مكافحة الارهاب ركز على العمليات الاستباقية ضد داعش

- داعش يحاول إنشاء حواضن بأسلوب الترهيب وليس الترغيب

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