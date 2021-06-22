2021/06/22 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن مداهمتها لمخبأ يضم محطة لاسلكية جنوبي الرطبة ف محافظة الانبار.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم )، ان "المحطة تابعة لعناصر تنظيم داعش الارهابي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأ يضم محطة لاسلكية لداعش جنوب الرطبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأ يضم محطة لاسلكية لداعش جنوب الرطبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).