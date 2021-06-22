2021/06/22 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شهدت مصر جريمة مأساوية عندما أقدم شاب على قتل 3 من أفراد عائلته وإصابة والدته، بالساطور في محافظة المنيا جنوب البلاد، وتبين أنه مختل عقليا.وكشفت الأجهزة الأمنية في مصر، تفاصيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جريمة مأساوية في مصر المركز الخبري الوطني.

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