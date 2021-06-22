واشنطن تغلق موقع

2021/06/22 | 22:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت واشنطن حملة جديدة ضد وسائل إعلام على صلة بالميليشيات

الترا عراق - فريق التحرير

أغلقت وزارة العدل الأمريكية، موقعًا إخباريًا تابعًا لكتائب حزب الله في العراق.

وتحقق "الترا عراق"، الثلاثاء 22 حزيران/يونيو، من إغلاق موقع "المعلومة" الإلكتروني الذي تموله الحركة وتبث عبره أخبارًا ومواقف سياسية.

فيما قالت منصات على صلة بالفصائل المسلحة، إنّ "الولايات المتحدة الأمريكية استولت على الموقع إضافة إلى عدد من المواقع التابعة لوسائل إعلام إيرانية".

وسبق أن أغلقت وزارة العدل الأمريكية مواقع ومنصات وسائل إعلام مرتبطة بالحركات المسلحة في العراق وتحديدًا "كتائب حزب الله" ومنها موقع "الاتجاه".

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