2021/06/22 | 22:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أفادت مصادر أمنية في شرطة ذي قار، الثلاثاء، بأن سيدة عشرينية قُتلت على يد شخص رماها بأربع رصاصات بُعيد خروجها مع والدها من المحكمة لإقامة شكوى ضدّه في قضاء الجبايش شرقي الناصرية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأبلغت المصادر مراسل "ناس"، (22 حزيران 2021)، بأن "القاتل وهو من مواليد السبعينيات اعترض طريق الشابة وهي من مواليد 1999 في قضاء الجبايش بعد عودتها من المحكمة، ورشقها بوابل من الرصاص، مما أسفر عن مقتلها على الفور بعد تلقيها 4 رصاصات أسفل القلب".

وأوضحت المصادر أسباب إقدام الجاني على قتل الفتاة، حيث كانت على علاقة سابقة معه، لكنه سافر خارج العراق، وعند عودته وجدها متزوجة من رجل من أهالي البصرة.وأضافت، أن "الجاني أبلغ زوجها بعلاقته السابقة معها، مما جعل الزوج يعيد الشابة لأهلها، وحدثت مشاكل بين الجاني وأهل الفتاة من جهة، وزوجها الحالي وأهلها من جهة أخرى".

وأشارت المصادر إلى أن "الشابة وذويها قرروا رفع دعوى قضائية ضد الجاني، وعند عودة الفتاة برفقة والدها اعترض الجاني طريقهما ورشقهم بالرصاص من بندقية كلاشينكوف، ولاذ بالفرار".

ونوهت المصادر إلى أن "الجاني هو منتسب في إحدى الأجهزة الأمنية، وهو من أصحاب السوابق، وتم تعميم اسمه وصوره على السيطرات الداخلية والخارجية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل مثيرة لجريمة قتل شابة عشرينية في قضاء الجبايش بذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل مثيرة لجريمة قتل شابة عشرينية في قضاء الجبايش بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).