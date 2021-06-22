2021/06/22 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، إن مواقع مرتبطة بالدولة تم "الاستيلاء عليها" من قبل الولايات المتحدة لأسباب "غير معلومة"، فيما رفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على الأنباء، مؤكدة أنه "سيكون لوزارة العدل تعليق في وقت لاحق" على الموضوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق مواقع إلكترونية إيرانية.. الخارجية الأميركية: وزارة العدل ستعلق لاحقا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق مواقع إلكترونية إيرانية.. الخارجية الأميركية: وزارة العدل ستعلق لاحقا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).