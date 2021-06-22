خورماتو.. الاتحاد الوطني والشيوعي الكوردستاني يبحثان الانتخابات

2021/06/22 | 22:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة كريم شكر، يوم الثلاثاء، مقر الحزب الشيوعي الكوردستاني في خورماتو وكان باستقباله، هيمن نوري مسؤول المحلية وكوادر من الحزب.

وقال كريم شكر في تصريح خاص لـ PUKmedia: زيارتنا اليوم لأخواننا في الحزب الشيوعي الكوردستاني خصصناها للتباحث حول الأنتخابات القادمة وكيفية المشاركة، مؤكدا ان الجانبين تطابقت افكارهما بشكل كبير.

وأضاف: ان الجانبين تبادلا الارأء، لافتا الى ان تأكيده على المشاركة بشكل فعال وتشجيع المواطنين في أكمال الأجراءات اللأزمة الخاصة للتصويت في الانتخابات، بضمنها تحديث البيانات واستلام بطاقة الناخبين.

PUKmedia/ عمر اواره

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