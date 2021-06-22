اعتقال 33 مطلوبا في كركوك

2021/06/22 | 22:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الثلاثاء، عن اعتقال 33 مطلوبا وتدمير وكرين في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك القت القبض على (5) مطلوبين وفق المادة 1/4 ارهاب وعلى (28) مطلوبا وفق مواد قانونية اخرى.

وأضاف البيان: أنه، تم تدمير وكرين وضبط مجموعة من الاعتدة المختلفة ضمن قاطع المسؤولية.

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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