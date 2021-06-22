الرئيس الإيراني الجديد يتعهد بتسريع حملة التطعيم ضد “كورونا”

2021/06/22 | 22:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تعهد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء بأن تسارع حكومته بتوفير لقاحات كورونا لمساعدة الاقتصاد على التعافي في دولة تمثل بؤرة التفشي في الشرق الأوسط.ونقل التلفزيون الرسمي تصريحات لرئيسي على الهواء قال فيها: ”أسرع تطعيم عام..سيكون ضمن برامجنا الفورية اعتبارا من اليوم الأول للحكومة“.وأضاف رئيسي في كلمة بمدينة مشهد في […]

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