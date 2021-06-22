2021/06/22 | 22:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد خاطبت نقابة المحامين العراقيين، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بوضع شروط للقبول في كليات وجامعات القانون والحقوق الحكومية والاهلية.وذكرت النقابة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “من المؤشر، إحصائياً ازدياد اعداد كليات القانون والحقوق، كمؤسسات تعليمية جامعية اهلية، وان عدد خريجيها ، يزيد على حاجة المجتمع للخدمات القانونية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



نقابة المحامين تخاطب التعليم بشأن وضع ضوابط صارمة للقبول في كليات القانون first appeared on النور نيوز.

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