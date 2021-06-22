2021/06/22 | 22:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد داهمت قوة من الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، مخبأ يضم محطة لاسلكية لتنظيم داعش جنوب قضاء الرطبة بمحافظة الانبار. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخبارية غاية بالدقة لاحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة – اكدت وحود مخبأ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تعلن مداهمة مخبأً يضم محطة اتصال ’لاسلكية’ لعناصر التنظيم بالأنبار first appeared on النور نيوز.

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