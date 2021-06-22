2021/06/22 | 22:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت السفارة الصينية في العراق وصول الدفعة الثالثة من مستلزمات المساعدات الطبية الى مطار بغداد الدولي وذكرت السفارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن المساعدات تضمنت بشكل رئيسي مستلزمات الوقاية الطبية مثل الملابس الواقية والكمامات والقفازات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تعلن وصول الدفعة الثالثة من مستلزمات المساعدات الطبية الى العراق first appeared on النور نيوز.

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