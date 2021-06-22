جهاز مكافحة الإرهاب: ركزنا على العمليات الاستباقية ضد داعش

2021/06/22 | 22:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد جهاز مكافحة الإرهاب، التركيز على العمليات الاستباقية في مواجهة تنظيم داعش الارهابي.وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية، ان "جهاز مكافحة الارهاب يركز في الفترة الاخيرة على العمليات الاستباقية في مواجهة الارهاب".يتبع..

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