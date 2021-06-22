من يروج لهؤلاء وكتبهم؟

2021/06/22 | 23:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

من المجهول يستحوذ على مساحات واسعة من

وسائل الاعلام ويبدا التنظير مع

التهريج لهم لا لشيء لانه جاء بخلاف ما

يقوله الاسلام والا هنالك من هو مسلم

غير ملتزم اسوء من نوال السعداوي ومن

سيد

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