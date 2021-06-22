مدرب:غياب الدعم المالي حرم كربلاء من المشاركة بالبطولة الاسيوية لكرة اليد

2021/06/22 | 23:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل نادي كربلاء لكرة اليد والحاصل على

المركز الثالث بالدوري العراقي الممتاز

من تحقيق حلمه للمشاركة في بطولة

الاندية الاسيوية التي انتهت امس في جدة

والتي فاز بها نادي الدحيل القطري بعد

فوزه على نادي ال

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