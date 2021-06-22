2021/06/22 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان :" ان التنسيق الاستخباري مستمر مع التحالف الدولي ضد داعش "، مشيرا الى :" ان جهاز مكافحة الارهاب كان له دور كبير في عمليات التحرير ميدانيا".وقال النعمان في تصريح متلفز :" ان جهاز مكافحة الارهاب ركز على العمليات الاستباقية ضد داعش ، الذي انتقل من مرحلة المواجهة المباشرة الى حرب العصابات وبمفارز صغيرة ".واضاف :" ان داعش يحاول انشاء حواضن باسلوب الترهيب وليس الترغيب"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الارهاب : التنسيق الاستخباري مستمر مع التحالف الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الارهاب : التنسيق الاستخباري مستمر مع التحالف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).