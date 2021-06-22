بالتزامن مع انطلاق الجولة 11.. رئيس نادي يحذر من التلاعب بنتائج المباريات

2021/06/22 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر رئيس نادي عفك محمود الطويل، اليوم الثلاثاء، من التلاعب بنتائج المباريات خلال الجولات الثلاث الحاسمة من دوري الكرة الأولى، بالتزامن مع انطلاق الجولة 11 المقررة يوم غد.

وقال الطويل في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك مخاوف وقلق من التلاعب بنتائج المباريات المتبقية التي ستحدد مصير المتأهل لدوري الكرة الممتاز"، عازيا الامر الى "قيادة شخصيات سياسية معروفة للفرق الشمالية".

ودعا الطويل ادارة التطبيعية الى "تسمية حكام دوليين للمباريات المهمة للفرق المتنافسة"، مبينا ان "المباريات المتبقية صعبة و ستكون تحت أنواع كثيرة من الضغوطات".

وتنطلق غدا مباريات مهمة ضمن الجولة 11 من دوري الكرة للدرجة الأولى بكرة القدم لترسم ملامح المتأهل لدوري الكرة الممتاز من دوري الدرجة الأولى بكرة القدم.

وتشهد المجموعة الأولى تنافس على أشده و بفارق نقطة واحدة إذ ان المتصدر عفك جمع 22 و بعده نوروز 21 نقطة و ثالثا جاء مصافي الجنوب برصيد 18 نقطة.

وتعد مباريات عفك المتبقية هي مباراة الغد امام صاحب المركز الثالث مصافي الجنوب و الحسين و الشرقاط، اما الوصيف نوروز فأنه بالمواجهات الثلاث المتبقية سيواجه غدا سوق الشيوخ و أخر مبارياته مع الجنسية في بغداد.

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