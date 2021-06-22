بالفيديو.. ولادة ماعز بـ”رأس قرد” في دولة عربية

2021/06/22 | 23:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت محافظة أسيوط المصرية، حدثا غريبا من نوعه، حيث ولدت ماعز بـ”رأس قرد”، في واقعة هي الأولى من نوعها هناك، ما أثار التساؤلات والذعر في المنطقة.

وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هذه الماعز حديثة الولادة التي تشبه رأسها القرد، ما أثار ضجة كبير على هذه المواقع، في حين أن هذه الماعز نفقت.

الأولى من نوعها في #مصر..



ولادة كائن غريب بجسد ماعز ورأس قرد بقرية في محافظة أسيوط المصرية تثير الرعب والقلق بين أهالي القرية، إذ نفق هذا المولود الغريب بعد يومين من ودلاته، فيما أكد مسؤولو الطب البيطري بالمحافظة أن الحالة نادرة وتحتاج لدراسات علمية#غرائب #حول_العالم pic.twitter.com/eOTf43dPcF

— 24.ae | منوعات (@24Entertain) June 22, 2021

من جانبه، أوضح محمد يوسف، وهو طبيب بيطري، هذه الواقعة، مشيرا إلى أنها “عيب خلقي وليست رأس قرد”.

وأكد محمد يوسف “استحالة حدوث تناسل بين القرود والماعز”، وأضاف: “الشكل الغريب لوجه الماعز وبروز عينيها بتلك الطريقة ما يظهر الوجه على هيئة قرد، حدث نتيجة تشوه في الجنين، وليس معجزة، والتشوه الجنيني للحيوانات قد يحدث لها بسبب تناول أكلات ملوثة خلال فترة الحمل”.

وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية، فإن “تلك الحالات النادرة للتشوه الجنيني، تجعل فرصة الحيوانات في الاستمرار بالحياة صعبة وأحيانا تصبح مستحيلة، وهو الأمر الذي أصاب تلك الماعز، حيث إنها لم تتمكن من الاستمرار في الحياة لأكثر من يومين، لتلفظ أنفاسها الأخيرة مساء أمس الاثنين”.

ولفتت “الوطن” إلى أن “هذه الواقعة ما زالت تتصدر حديث أهالي القرية، بسبب حالة الذعر التي أصابتهم من الشكل المخيف لتلك الماعز غريبة الشكل، لأنها المرة الأولى التي تحدث داخل القرية”.

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