"حياة الملايين في خطر".. السودان يطلب عقد اجتماع بمجلس الأمن لمناقشة "سد النهضة"

2021/06/22 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بعقد جلسة "في أقرب وقت ممكن" لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي "وأثره على سلامة وأمن الملايين" من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيس في السودان ومصر وإثيوبيا، بحسب ما نقلته عنها وكالة الأنباء السودانية (سونا)

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