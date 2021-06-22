2021/06/22 | 23:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، التركيز على العمليات الاستباقية ضد تنظيم داعش الارهابي.وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جهاز مكافحة الارهاب ركز في الفترة الأخيرة على العمليات الاستباقية ضد عصابات داعش الارهابية"، لافتا الى ان "طبيعة عمل جهاز مكافحة الارهاب أمني استخباراتي عملياتي".واضاف، ان "التنسيق الاستخباري مستمر مع التحالف الدولي ضد داعش"، مبينا ان "جهاز مكافحة الارهاب كان له دور كبير في عمليات التحرير ميدانيا".واشار النعمان الى ان "تنظيم داعش انتقل من مرحلة المواجهة المباشرة إلى حرب العصابات وبمفارز صغيرة"، مؤكدا ان "تنظيم داعش الارهابي يحاول إنشاء حواضن بأسلوب الترهيب".واوضح، ان "الخلايا الارهابية تتواجد حاليا في شمال ديالى وجنوب بغداد والطارمية وجنوب الموصل والمناطق الجبلية بمحافظة صلاح الدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الارهاب: ركزنا في العمليات الاستباقية ضد داعش وتنسيقنا مستمر مع التحالف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الارهاب: ركزنا في العمليات الاستباقية ضد داعش وتنسيقنا مستمر مع التحالف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).