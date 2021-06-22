القنصل اليوناني في الاقليم : رئيس وزراء اليونان يزور العراق قريبا

2021/06/22 | 23:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، في اربيل ، مع ستافروس كيريميس، القنصل اليوناني العام في اقليم كردستان،العلاقات الثنائية وسبل توطيد العلاقات بين اقليم كردستان واليونان.واكد طالباني خلال اللقاء ، ضرورة تنويع مصادر الايرادات، مشيدا باليونان بايلاء الاهتمام بقطاع السياحة ، معربا عن امله بان تصبح نموذجا وتجربة يحتذي به اقليم كردستان.من جانبه اعرب القنصل اليوناني العام في اقليم كردستان، عن استعداد بلاده لتطوير التعاون بشكل اكبر مع اقليم كردستان خصوصا في تشكيل العلاقات بين مدن الاقليم والمدن اليونانية.واضاف :" من المقرر ان يزور رئيس الوزراء اليوناني العراق قريبا، وان اقليم كردستان سيكون احدى محطات زيارته "./انتهى8

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