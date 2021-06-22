2021/06/22 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

منعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الوصول إلى مواقع الكترونية تابعة لعدد من وسائل الاعلام الايرانية والعراقية والتي بثت بدورها رسالة قالت فيها إنه "تم إغلاقها من الجانب الأميركي.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وشملت قائمة منع الوصول مواقع في العراق أيضاً هي:

الفرات نيوز

قناة آسيا الفضائية

المعلومة

النعيم

كاف

قناة كربلاء

قناة آفاق

أما المواقع الإيرانية التي تم إغلاقها فهي:

قناة العالم

قناة المسيرة

قناة اللؤلؤة

قناة برس TV

فلسطين اليوم

النبأ

الكوثر

ونشرت مواقع قناة العالم الإيرانية الإخبارية الناطقة بالعربية وقناة برس- تي في الناطقة بالانكليزية إضافة إلى قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن رسائل تشير إلى إغلاق مواقعها في إطار العقوبات الأميركية، مع ظهور اختام لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة التجارة.

وندد التلفزيون الرسمي الايراني "ايريب" الذي يرعى بعض هذه القنوات بتعطيل مواقع "وسائل إعلام موالية للمقاومة تكشف جرائم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة".

وأضاف التلفزيون على موقعه الإلكتروني "في حين تؤكد الحكومة الديموقراطية للولايات المتحدة دعم حرية التعبير، فإنها تغلق عمليا وسائل الإعلام عبر دعم" اسرائيل والسعودية، الحليفين التاريخيين لواشنطن في الشرق الاوسط.

وذكر التلفزيون الإيراني أن الإجراء الأميركي شمل ايضا قنوات "اللؤلؤة" و"فلسطين اليوم" و"النبأ" و"الكوثر".

ونددت قناة المسيرة بما اعتبرته "قرصنة أميركية ومصادرة لحقوق النشر"، وقالت في بيان نشر على موقع "انصار الله" إنها مستمرة في "التصدي للقرصنة الأميركية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة".

واعتبرت أن "هذا الحظر الأميركي لموقع المسيرة نت ومواقع صديقة أخرى يكشف مجددا زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج أميركا لها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة بالمواقع العراقية والإيرانية التي تعرضت للإغلاق من قبل الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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