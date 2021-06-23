انكلترا وكرواتيا الى دور الستة عشر ببطولة امم اوروبا

2021/06/23 | 00:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تأهل منتخبا انكلترا وكرواتيا الى دور الـ ( 16 ) ضمن بطولة امم اوروبا ( يورو 2020 ) .تأهلت انكلترا بعد فوزها على منتخب التشيك بهدف واحد ، متصدرة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط .فيما تأهل المنتخب الكرواتي بعد فوزه على نظيره الاسكتلندي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد ، محتلا وصافة المجموعة باربع نقاط ،بفارق الاهداف عن منتخب جمهورية التشيك ./ انتهى

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