مركز الإعلام الرقمي ينقل تعليقاً لمسؤول أميركي رفيع بعد حجب مواقع في العراق وإيران

2021/06/23 | 00:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نقل مركز الإعلام الرقمي العراقي، عن مسؤول أميركي رفيع تعليقاً أول على حجب مواقع في العراق وإيران.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال المركز في تدوينة تابعها "ناس"، "بعد اغلاق المواقع الالكترونية..



مسؤول بالأمن القومي الأمريكي يؤكد أن حكومة الولايات المتحدة حجبت مواقع إلكترونية مرتبطة بإيران بهدف مواجهة (معلومات مضللة).

للمزيد: قائمة بالمواقع العراقية والإيرانية التي تعرضت للإغلاق من قبل الولايات المتحدة

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