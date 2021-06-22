2021/06/23 | 00:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، الثلاثاء، توجيه دعوتين رسميتين إلى نظيره القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لإرسال وفد قطري "لعقد المباحثات الثنائية بين البلدين في البحرين لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين، تنفيذا لما نص عليه بيان قمة العلا" في يناير الماضي، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية البحرينية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين تدعو قطر لتسوية "القضايا العالقة" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين تدعو قطر لتسوية "القضايا العالقة" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).