"طائرات مسيرة" لحماية خطوط الطاقة العراقية

2021/06/23 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، عن خطط لتوظيف طائرات مسيرة لحماية خطوط نقل الطاقة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا.

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