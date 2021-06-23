2021/06/23 | 01:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة تاريخ مشاركة المرأة العراقية في الحياة السياسية، والمخاوف المستمرة في استهداف المرشحات مع قرب موعد الانتخابات، وما هي التحديات التي تواجهها في العملية السياسية؟

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